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Погрожують українцям, але хочуть перемовин: політолог пояснив причини істерик Кремля

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Погрожують українцям, але хочуть перемовин: політолог пояснив причини істерик Кремля

Фото: ТСН.ua

У Кремлі ненавидять українців, проте хочуть мирних переговорів.

Це пов'язано з тим, що диктатор Путін хоче знищити Україну, проте побоюється за власне життя. 

Про це сказав російський опозиціонер, політолог Андрій Піонтковський у коментарі "Апостроф TV". 

Піонтковський зазначив, що через ненависть до українського народу та Заходу Путін був би радий продовжити війну, проте він побоюється за власне життя.

"Власне, ця ненависть до українського народу, до Заходу вимагає продовження війни, кричати, що він захопить Київ, Львів, Варшаву. А є й інша домінанта – власна безпека. Тут він чудово відчуває, що наполеонівські плани вже всі впали, що йому потрібно терміново щось продати своєму народу як перемогу. Тому він і вимагає переговорів"- пояснив Піонтковський.

Політолог зазначив, що багато конкурентів Путіна розуміють, що Росія програє війну, а тому диктатор боїться за своє життя. 

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган тримає президента Росії Володимира Путіна "за яйця" одразу у трьох точках: Нагірному Карабаху, Лівії та Сирії. Так, господар Кремля побоявся вступати у війну з турецьким лідером під час загострення в Нагірному Карабаху, і після п’яти місяців війни в Україні стало зрозуміло чому.

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