"Погрожують ув’язненням": у Херсонській області росіяни продовжують примусову паспортизацію - Генштаб

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У населеному пункті Михайлівка Скадовського району Херсонської області російські окупаційні війська утискають місцевих мешканців, які відмовляються отримати російські паспорти. Через відмову оформити ворожий паспорт окупанти проводять рейди по помешканням, здійснюють принизливі перевірки, погрожують ув’язненням та депортацією", - йдеться у зведенні Генштабу 29 серпня.

Нагадаємо, є інформація, що у Чаплинці Херсонської області загарбницька адміністрація заявила про обов’язкове отримання паспорта РФ до 1 вересня. У разі невиконання росіяни погрожують конфіскувати у місцевого населення нерухоме майно.

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