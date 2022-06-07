Погрожують вбити, зґвалтувати і вимагають критикувати владу: рідних захисників "Азовсталі" тероризують росіяни

Росіяни тероризують родичів захисників "Азовсталі".

Вони телефонують та надсилають погрози у меседжери. Жінок погрожують вбити та зґвалтувати.

Про це у коментарі "Українській правді" розповіла дружина захисника Маріуполя Арсенія Федосюка Юлія Федосюк.

Жінка розповіла, що їй уже впродовж місяця телефонують з російських номерів, пишуть в Telegram, Whatsapp, інші месенджери. Росіяни погрожують жінці фізичною розправою, сексуальним насильством та заявляють про смерть її чоловіка.

"З того часу, як ми зустрічались з Папою Римським, почалась прицільна увага до нас. Після почали телефонувати у Telegram і надсилати повідомлення про те, що мій чоловік нібито вже мертвий; про те, чи хочу я його фото побачити або відео. Ось такі речі. Також телефонували у Whatsapp. Всюди були номери російські, тому, на мою думку, це роблять росіяни", - розповіла Юлія Федосюк.

Дружина захисника Маріуполя додає, що схожі погрози лунають у бік дружини командира маріупольського полку "Азов" Дениса Прокопенка.

Юлія Федосюк каже, що 5 червня її чоловік телефонував до матері. Після цього до жінки почали звертатись за коментарями пропагандисти із фейкових республік. Проте жінка одразу припинила розмову.

Дружина захисника "Азовсталі" додає, що до неї також телефонували із невідомих номерів. Росіяни просили розповісти, що вона думає про українську владу.

"Певно, очікували, що я буду якось критикувати владу. Але я не коментую їм нічого. Я довіряю українській владі і сподіявсь, що вони зробить все можливе, щоб звільнити наших чоловіків", - каже Юлія.

Нагадаємо, Зеленський розповів, скільки бійців з "Азовсталі" перебувають у російському полоні.

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