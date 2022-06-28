Погрожують відбирати батьківські права: у Мелітополі росіяни змушують місцевих відправляти дітей до окупаційних шкіл

Мер Мелітополя припускає, що росіяни просто викрадатимуть українських дітей.

У захопленому Мелітополі окупанти примушують місцеве населення відправляти дітей до шкіл, де навчають за російською програмою, а у разі відмови погрожують відібрати батьківські права.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Рашисти вже другий місяць намагаються запустити місцеві школи та дитячі садочки за якоюсь незрозумілою програмою. Батьки не відпускають своїх дітей до цих шкіл. І вже 3 дні вони погрожують мелітопольцям, що позбавлять їх батьківських прав, якщо ті не відпустять дітей до школи. У мене в голові не вкладається, як вони будуть це робити. Що означає відбирати батьківські права? Просто будуть викрадати дітей і садити їх за парти? Але така нова загроза виникла на окупованих територіях", – повідомив Федоров.

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі росіяни схиляють людей до співпраці та намагаються проводити паспортизацію.

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