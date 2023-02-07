Погрожують захопити Одесу: у ЗСУ оцінили загрозу наступу окупантів на півдні

У захоплення Одеси та півдня вже не вірять навіть найбільш упереджені адепти "русского міра.

Російські пропагандисти погрожують, що захоплять всю територію півдня, а поітм буде "битва за Одесу.

Бравадні заяви опупантів прокоментувала начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує FREEДОМ.

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"Про те, що буде битва за Одесу, було оголошено ще 24 лютого 2022 року, коли диктатор оголосив про свої наміри. В принципі протягом усього часу повномасштабного вторгнення ворог не відмовлявся від пріоритетів, які спрямовані на південні регіони. Ми розуміємо, що це теж є його зоною інтересу. Але водночас результативність роботи, яка була проведена Силами оборони півдня за цей уже практично рік повномасштабного вторгнення, серйозно похитнула віру в те, що це вже так обов’язково трапиться. Навіть у найбільш упереджених адептів "русского міра", — сказала вона.

Гуменюк наголосила, що інформаційний фронт має дуже велику силу, вплив на психіку людей, на уми населення. Тому РФ просто намагається залякати українців, просуваючи таку дезінформацію.

Контрдиверсійна робота на півдні

Також вона розповіла, що українські захисники продовжують контрдиверсійну роботу, яку розпочали ще задовго до повномасштабного вторгнення.

"На жаль, ворог намагається, продовжує свої спроби вербувати людей, які, можливо, чекали на "русскій мір", і мають певні схильності до цієї ідеології. Однак Сили оборони у співпраці з Силами безпеки ведуть досить ефективну контрдиверсійну роботу і результати ми не приховуємо, демонструємо їх, щоб було зрозуміло, що ця робота має протидію", — підсумувала Наталія Гуменюк.

Раніше Гуменюк розповіла, що ЗСУ знищили два катери та дві диверсійно-розвідувальні групи окупантів на півдні України.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов оцінив у відсотках ймовірність окупації Дніпра.