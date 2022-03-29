Погрожують зброєю, забирають документи та змушують сідати у автобуси: СБУ розслідує примусове вивезення українців до РФ

Погрожують зброєю, забирають документи та змушують сідати у автобуси: СБУ розслідує примусове вивезення українців до РФ

За даними відомства, до РФ було примусово вивезено декілька десятків тисяч людей з Маріуполя та тимчасово окупованих територій Донбасу.

СБУ розслідує примусове вивезення російськими окупантами мешканців Маріуполя до РФ.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Так, у Донецькій і Луганській областях СБУ зафіксувала і почала розслідувати насильне вивезення окупантами до РФ декількох десятків тисяч людей з Маріуполя та тимчасово окупованих територій Донбасу.

"Рашисти, в ультимативній формі та погрожуючи зброєю, змушують українців сідати у автобуси, забирають документи та вивозять з України", - зазначив Дехтяренко.

Крім того, у Волинській області контррозвідка СБУ схопила російського диверсанта і вилучила в нього засоби ураження.

У Києві СБУ затримала агента ворожої спецслужби, який збирав інформацію про одну з нафтобаз на Київщині, яка наразі не використовується.

Також у Дніпропетровській області СБУ провела спецоперацію і вивезла із тимчасово окупованої території Донеччини пропагандиста, який робив сюжети на замовлення спецслужб РФ.

А у Чернівецькій області СБУ затримала зловмисників, які пропонували чоловікам призовного віку нелегально потрапити до країн ЄС за хабар 4500 дол.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 29 березня виступив зі зверненням перед парламентом Данії. Серед іншого він перерахував злочини, які країна-агресорка вчиняє на українських землях. Президент України закликав на рівні Євросоюзу підняти питання про солідарність у захисті свободи та людяності.

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