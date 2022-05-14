Погрози Москви більше нікого не цікавлять, кордони НАТО дійдуть до передмістя Санкт-Петербурга - Подоляк

На думку радника керівника Офісу президента, саме так можна перекласти розмову президента Фінляндії Саулі Нііністе з російським президентом із дипломатичної мови на звичайну.
Погрози Москви більше нікого не цікавлять, кордони НАТО дійдуть до передмістя Санкт-Петербурга.
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Росія остаточно набридла всьому світу, погрози Москви більше нікого не цікавлять. Кордони НАТО дійдуть до передмістя Санкт-Петербурга...", - зазначив він.
На думку Подоляка, саме так можна перекласти розмову президента Фінляндії Саулі Нііністе з російським президентом із дипломатичної мови на звичайну.
"Ласкаво просимо до нової реальності, пане Путін", - наголосив радник голови ОП.
Як повідомила пресслужба президента Фінляндії, сьогодні він провів розмову із президентом РФ, під час якої заявив, що Фінляндія незабаром подасть заявку на членство в НАТО.
Президент Путін заявив, що рішення Фінляндії вступити до НАТО є помилкою.
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