Погрози Москви більше нікого не цікавлять, кордони НАТО дійдуть до передмістя Санкт-Петербурга - Подоляк

Погрози Москви більше нікого не цікавлять, кордони НАТО дійдуть до передмістя Санкт-Петербурга - Подоляк

На думку радника керівника Офісу президента, саме так можна перекласти розмову президента Фінляндії Саулі Нііністе з російським президентом із дипломатичної мови на звичайну.

Погрози Москви більше нікого не цікавлять, кордони НАТО дійдуть до передмістя Санкт-Петербурга.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Росія остаточно набридла всьому світу, погрози Москви більше нікого не цікавлять. Кордони НАТО дійдуть до передмістя Санкт-Петербурга...", - зазначив він.

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На думку Подоляка, саме так можна перекласти розмову президента Фінляндії Саулі Нііністе з російським президентом із дипломатичної мови на звичайну.

"Ласкаво просимо до нової реальності, пане Путін", - наголосив радник голови ОП.

Як повідомила пресслужба президента Фінляндії, сьогодні він провів розмову із президентом РФ, під час якої заявив, що Фінляндія незабаром подасть заявку на членство в НАТО.

Президент Путін заявив, що рішення Фінляндії вступити до НАТО є помилкою.

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