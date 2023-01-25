"Пох*ен на людей": дружина окупанта скаржиться на погані умови та байдужість командування (перехоплення)

Окупанти на передовій будують собі тимчасове житло з підручних матеріалів і не мають що їсти.
Росіянка у телефонній розмов скаржиться на ганебний стан мобілізації у Росії, нестерпні умови життя у російських солдатів та байдужість до цього з боку їхнього командування.
Відповідну розмову перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.
За її словами, окупантів кинули напризволяще. Вони будують собі тимчасове житло з підручних матеріалів і не мають що їсти.
"Їм (командуванню. - Ред.) пох*ен на людей. Це скрізь, не тільки тут. Ніком уніхто не потрібний. Вони у посадці жили. Ні будинку, нічого. Під чистим небом з коробочок збили собі будиночок, а всім пох*й", – каже жінка окупанта.
Вона запитує загарбника, чому він не вимагає у свого командування харчі та цигарки.
"Вони вчора приїжджали. Чому ти не підійшов і не запитав: "а що мені належить. У мене сигарет нема. Чому води не привезли. Мені належить їжа всяка. Ви круп не привезли. Ви були зобов'язані це зробити. Ви це отримуєте – де ви це діваєте", – зазначила вона.
Нагадаємо, що у перехопленій розмові окупанти говорили, що "воюють на Донбасі з поляками", на яких американці нібито випробовують спеціальні препарати. Також в одній з перехоплених розмов окупант розповідав матері, як російська армія знищує свої ж підрозділи.
Читайте також:
- Ще не були в Україні, а вже тридцять "300-х": окупант – про рівень підготовки "мобіків" в РФ
- “Багатьох розірвало на частини”: дружина “мобіка” розповіла про знищення казарми в Макіївці
- "Нас роз**бали по дорозі": російський окупант мріє втекти з України на війну до Сирії (перехоплення)