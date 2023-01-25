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"Пох*ен на людей": дружина окупанта скаржиться на погані умови та байдужість командування (перехоплення)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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"Пох*ен на людей": дружина окупанта скаржиться на погані умови та байдужість командування (перехоплення)

Фото: Associated Press

Окупанти на передовій будують собі тимчасове житло з підручних матеріалів і не мають що їсти.

Росіянка у телефонній розмов скаржиться на ганебний стан мобілізації у Росії, нестерпні умови життя у російських солдатів та байдужість до цього з боку їхнього командування.

Відповідну розмову перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.

За її словами, окупантів кинули напризволяще. Вони будують собі тимчасове житло з підручних матеріалів і не мають що їсти.

"Їм (командуванню. - Ред.) пох*ен на людей. Це скрізь, не тільки тут. Ніком уніхто не потрібний. Вони у посадці жили. Ні будинку, нічого. Під чистим небом з коробочок збили собі будиночок, а всім пох*й", – каже жінка окупанта. 

Вона запитує загарбника, чому він не вимагає у свого командування харчі та цигарки.

"Вони вчора приїжджали. Чому ти не підійшов і не запитав: "а що мені належить. У мене сигарет нема. Чому води не привезли. Мені належить їжа всяка. Ви круп не привезли. Ви були зобов'язані це зробити. Ви це отримуєте – де ви це діваєте", – зазначила вона.

Нагадаємо, що у перехопленій розмові окупанти говорили, що "воюють на Донбасі з поляками", на яких американці нібито випробовують спеціальні препарати. Також в одній з перехоплених розмов окупант розповідав матері, як російська армія знищує свої ж підрозділи.

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Дата публікації
Перегляди
3299
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