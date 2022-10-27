Похід на Київ: військовий експерт назвав терміни можливого другого наступу окупантів на столицю України

Здійснити другий наступ на Київ російські солдати можуть. Потенційну загрозу оцінив військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Жданов назвав терміни, коли окупанти будуть готові здійснити наступ, якщо для цього у них будуть належні умови.

"Для Росії поняття невдачі не існує. Поняття кількості втрат для Росії теж не існує. З точки зору військової, я скажу, що відкрити другий фронт для Росії доцільно", - зазначив він.

Однак, чи зможуть окупанти здійснити похід на Київ сьогодні? На думку Жданова, це неможливо.

"Це не є можливим, тому що ми 8 місяців готуємо наш кордон для оборони, і сьогодні не 24 лютого для того, щоб допустити таке глибоке вторгнення на нашу територію. Але сам факт відкриття другого фронту для того, щоб вони могли перекинути війська з північного кордону на інші напрямки і розтягування сил ЗСУ, існує. Це мета з точки зору військової - абсолютно обґрунтована", - додав він.

Водночас українська розвідка каже про те, що те військо, яке сьогодні зосереджено на території Білорусі, поки не готове для того, щоб рушити на територію Київської області.

Жданов навів слова генерала Буданова, який сказав, що цей підрозділ може бути готовий до другої половини зими-весни.

"Тоді так, можна сказати, якщо вони сформують та озброять цей підрозділ, то так, готовність - не раніше кінця січня-лютого", - зазначив Жданов.

Нагадаємо, що сьогодні російська армія зосереджує зусилля на стримуванні дій ЗСУ на окремих напрямках.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що точаться жорсткі бої на Донеччині, поблизу Авдіївки. Він зазначив, що там командування окупантів жене їх просто на смерть.

За словами президента, найбоєздатніші російські війська залишаються в Херсоні і не планують залишати місто, тож у них є шанс потрапити в оточення ЗСУ.

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