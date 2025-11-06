Погода працює на росіян: військовий "Осман" повідомив, що відбувається на Лиманському напрямку

Ворог нарощує темп під Лиманом / © Getty Images

На Лиманському напрямку спостерігається поступове зростання активності російських військ із настанням туманів та складних погодних умов.

Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов із позивним «Осман».

«На Лиманському напрямку з приходом поганої погоди та туманів активність ворога поступово зростає. Піхота противника цілодобово діє у зоні активності. Основні населені пункти вони намагаються обходити по флангах. Екіпажі ворожих БПЛА працюють над розширенням радіусу дії, контролюють наші логістичні маршрути та підходи до Лиману», — зазначив військовий.

За його словами, українські сили оборони ведуть ефективну цілодобову «утилізацію» противника, однак постійне підкріплення російських підрозділів резервами дозволяє ворогу утримувати високий темп наступальних дій.

«З нашої сторони доволі ефективна цілодобова утилізація, проте постійне підживлення ворожих підрозділів резервами дозволяє не знижувати темпів», — сказав він.

Нагадаємо, військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним «Осман» раніше заявляв, що російська окупаційна армія швидко рухається у напрямку Запоріжжя.

Також аналітики Deepstate повідомляли, що росіяни просунулися у трьох областях України, зокрема біля Новогригорівки в Запорізькій області.