Поховали лише ноги: у Росії батьки відмовились від сина-окупанта, щоб отримати компенсацію

В Ульянівській області РФ батьки відмовились шукати свого сина серед військовополонених, оскільки уже отримали компенсацію за ліквідацію окупанта.
Дівчина ж окупанта побачила відео із загарбником, де він у полоні та намагається допомогти чоловіку, проте його батьки наполягають, що він таки загинув.
Про це пише The Insider з посиланням на скаргу дівчини окупанта до військової прокуратури РФ.
Йдеться про Тайманова Анатолія, який намагався окупувати Київську область. Востаннє він телефонував родичам 23 лютого та заявив, що йде у наступ на Україну. Відтоді загарбник більше не виходив на зв'язок. 8 квітня у батьків окупанта взяли аналіз ДНК, а вже 14 квітня заявили, що загарбник нібито загинув у Гостомелі. Родичам окупанта пояснили, що їхнього сина не впізнати, оскільки 90% тіла згоріло, залишились лише ноги. Так його і поховали.
Дівчина загарбника переконує, що Тайманов живий, оскільки бачила його на відео серед полонених в Україні. Вона зазначає, що батьки та військові все швидко оформили, щоб поховати чоловіка. Росіянка ж наполягає, що ДНК-експертиза не може тривати менше 10 днів і швидше за все поховали чуже тіло. Жінка звернулась до військової прокуратури, проте там у неї попросили документи загарбника. Батьки ж окупанта відмовились їх надавати, оскільки вони вже отримали компенсацію за ліквідацію сина і не хочуть повертати кошти.
Нагадаємо, батько й мати ліквідованого в Україні окупанта судяться через компенсацію.
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