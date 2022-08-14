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Поховали лише ноги: у Росії батьки відмовились від сина-окупанта, щоб отримати компенсацію

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Поховали лише ноги: у Росії батьки відмовились від сина-окупанта, щоб отримати компенсацію

Фото: Associated Press

В Ульянівській області РФ батьки відмовились шукати свого сина серед військовополонених, оскільки уже отримали компенсацію за ліквідацію окупанта.

Дівчина ж окупанта побачила відео із загарбником, де він у полоні та намагається допомогти чоловіку, проте його батьки наполягають, що він таки загинув. 

Про це пише The Insider з посиланням на скаргу дівчини окупанта до військової прокуратури РФ. 

Йдеться про Тайманова Анатолія, який намагався окупувати Київську область. Востаннє він телефонував родичам 23 лютого та заявив, що йде у наступ на Україну. Відтоді загарбник більше не виходив на зв'язок. 8 квітня у батьків окупанта взяли аналіз ДНК, а вже 14 квітня заявили, що загарбник нібито загинув у Гостомелі. Родичам окупанта пояснили, що їхнього сина не впізнати, оскільки 90% тіла згоріло, залишились лише ноги. Так його і поховали. 

Дівчина загарбника переконує, що Тайманов живий, оскільки бачила його на відео серед полонених в Україні. Вона зазначає, що батьки та військові все швидко оформили, щоб поховати чоловіка. Росіянка ж наполягає, що ДНК-експертиза не може тривати менше 10 днів і швидше за все поховали чуже тіло. Жінка звернулась до військової прокуратури, проте там у неї попросили документи загарбника. Батьки ж окупанта відмовились їх надавати, оскільки вони вже отримали компенсацію за ліквідацію сина і не хочуть повертати кошти. 

Нагадаємо, батько й мати ліквідованого в Україні окупанта судяться через компенсацію

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1842
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