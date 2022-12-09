Поховали в одній могилі: на Харківщині ексгумували тіла батька та доньки, загиблих під час обстрілу РФ

Експерти встановили, що вони загинули у травні.
У Харківській області слідчі ексгумували тіла 17-річної дівчини та її 48-річного батька. Попередньо експерти встановили, що вони загинули внаслідок обстрілу РФ у травні.
Батька та доньку поховали в одній могилі на кладовищі, повідомили у пресслужбі поліції регіону.
У пресслужбі прокуратури Харківщини уточнили, що у травні батько, мати син та донька готували їжу надворі, коли окупанти почали обстріл.
"Мати та син отримали поранення. Батько та 17-річна донька загинули на місці. Їх поховали сусіди", — йдеться у повідомленні відомства.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, на деокупованих територіях Миколаївщини продовжують знаходити сліди звірств російських окупантів. Так, в селі Новопетрівка виявлено тіла трьох мирних мешканців.
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