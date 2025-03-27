Поява західних військ в Україні не зупинить Росію: несподіваний прогноз шведського аналітика

Західні війська в Україн / © ТСН.ua

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Відправлення західних військ в Україну може мотивувати Росію продовжувати війну, оскільки держава-агресорка вже висловилася проти такого кроку.

Таку думку висловив аналітик Стокгольмського центру Східноєвропейських досліджень Андреас Умланд в ефірі “Київ24”.

Він нагадав, що однією з основних вимог для відправлення військ є необхідність перемир’я.

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“Росія вже заявила, що вона проти введення військ західних країн. Таким чином виходить так, що цей план введення західних військ в Україну буде мотивувати Росію продовжувати війну”, — сказав експерт.

Ще однією перешкодою для введення військ західних країн Умланд назвав те, що таке рішення повинен ухвалити парламент кожної країни.

За його словами, дискусії про можливість введення військ тривають, але немає чіткої впевненості, чи будуть ці країни готові на такий крок.

Шведський аналітик зазначив, що зараз Україна може отримати іншу допомогу, яка буде більш швидкою та ефективною і стане важливим фактором у подальшій боротьбі.

“Але що стосується саме військ, я поки не бачу, що це дійсно станеться”, — підсумував він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон припустив, що іноземна миротворча місія не виконуватиме завдань з безпосереднього захисту кордону між Україною та РФ. Натомість миротворці будуть "другою лінією оборони", яка своєю присутністю має стримувати росіян від нового можливого нападу.