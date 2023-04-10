Покарання за ухилення від мобілізація: в Україні почали ухвалювати судові рішення

В Україні від лютого 2022 року триває мобілізація та військовий призов. Суди вже почали виносити вироки чоловікам призовного віку, які намагалися уникнути військової служби.

Так, наприкінці березня в Мукачево Закарпатської області суд призначив п’ять років позбавлення волі батьку двох малолітніх дітей за те, що він відмовився від мобілізації, про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

У вироку зазначається, що, крім двох дітей, чоловік має на утриманні мати-пенсіонерку.

"Допитаний в судовому засіданні обвинувачений провину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України визнав у повному обсязі, пояснив, що дійсно будучи військовозобов`язаним, пройшов комісію ВЛК та був признаний придатним. Він в письмовому вигляді відмовився від призову на військову службу, оскільки в на його утриманні знаходяться двоє малолітніх дітей 6-ти років і 1,5 місяці, на той час жінка була вагітна. Крім того з ним мешкає і його матір, яка являється пенсіонеркою і також знаходиться на його утриманні. Щиро кається у вчиненому", - йдеться у рішенні суду.

Як виявилось, суд взяв до уваги щире каяття обвинуваченого та призначив йому три роки іспитового терміну. Тобто призначив умовне покарання.

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