Показали наслідки ворожої атаки на Одещину: є поранені

На Одещині ліквідували наслідки нічної атаки РФ, внаслідок якої спалахнули пожежі. Постраждала критична інфраструктура, пожежна частина, житловий будинок та станція техобслуговування автомобілів.

Про це повідомила ДСНС.

"За попередньою інформацією, поранення отримали двоє людей", - деталізували у ДСНС.

Нагадаємо, вночі 6 березня ворог знову масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками. Під удар потрапила цивільна та енергетична інфраструктура Південного.

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