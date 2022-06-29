Показали перші фото звільнених з російського полону українських військових, серед яких - оборонці "Азовсталі"

Показали перші фото звільнених з російського полону українських військових, серед яких - оборонці "Азовсталі"

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало перші фото українських військовослужбовців, яких вдалося обміняти у середу, 29 червня.

Із російського полону вдалося звільнити 144 захисники України, більшість - оборонці "Азовсталі".

Перші фото українських героїв опублікувала українська розвідка у Мережі.

Як зазначається, більшість з них - тяжко поранено. Одразу після звільнення всі українські захисники отримали медичну допомогу та належний догляд.

"Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує роботу над звільненням всіх українських полонених", - наголосили у ГУР.

Нагадаємо, 29 червня відбувся масштабний обмін полоненими між РФ та Україною. Під час масштабного обміну з полону визволено 144 захисники України, серед яких – 95 оборонців "Азовсталі", а також 43 військовослужбовці полку "Азов". Серед військовослужбовців, які повернулися додому - 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.

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