"Показали сигнал Путіну": представнику РФ влаштували бойкот під час засідання органу МВФ

На засіданні Міжнародного валютно-фінансового комітету (МВФК) кілька міністрів фінансів вийшли під час виступу їхнього російського візаві Антона Силуанова.

Це був знак протесту проти війни Росії в Україні.

Про це повідомив міністр фінансів Данії Ніколай Ваммен, пише CNN.

За його словами, бойкот представнику Росії спершу вирішили влаштувати представники країн Балтії та Скандинавії, але потім їхній приклад наслідували й інші.

"Я побачив, як мої колеги з усього світу показали дуже чіткий сигнал Путіну і Росії, що ми за жодних умов не приймемо війну в Україні та твердо стоятимемо за українським народом", — розповів Ваммен.

А раніше стало відомо, що постійна рада Організації американських держав (ОАД) ухвалила рішення про призупинення статусу спостерігача Росії через військове вторгнення до України. Послу РФ Анатолію Антонову відмовили у можливості виступити на засіданні.

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