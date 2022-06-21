Показали супутниковий знімок острова Зміїного після удару по російських окупантах

Показали супутниковий знімок острова Зміїного після удару по російських окупантах

Спеціалісти з групи OSINT-88 показали супутниковий знімок з острова Зміїний після того, як по позиціях російських окупантів вдарили ЗСУ.

На світлині чітко видно три вигорілі ділянки.

Про це повідомляє OSINT-88 з посиланням на супутникові знімки компанії Planet Labs.

Супутниковий знімок зроблений 21 червня о 8:51. На ньому чітко видно три обвуглені ділянки землі.

NEW SATELLITE IMAGE - SNAKE ISLAND -

21/6/22 - 08:51



SIGNS OF DAMAGE/CHARRING IN 3 LOCATIONS ACROSS SNAKE ISLAND. (ZMIINYI ISLAND)



Image c/o - @planet pic.twitter.com/4MQsgH2Al1 — OSINT-88 (@OSINT88) June 21, 2022

Нагадаємо, українські військові завдали по острову Зміїний зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження. Внаслідок удару те, що окупанти гордо називали острівним гарнізоном, обліковує значні втрати.

Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення.

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