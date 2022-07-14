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Показали уламки ворожих ракет "Калібр", збиті українською ППО під Вінницею (фото)

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© Командування Повітряних Сил ЗСУ
© Командування Повітряних Сил ЗСУ
© Командування Повітряних Сил ЗСУ
© Командування Повітряних Сил ЗСУ

Командування Повітряних Сил ЗСУ опублікувало фото з уламками ракет морського базування типу "Калібр", які не долетіли до цілі.

Зазнчається, що 14 липня Росія випустила по Вінницькій області п'ять ракет. Українська протиповітряна оборона збила два ворожих снаряди, три - влучили по центру Вінниці.

Кадри уламків російських ракет розмістила пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Знайдено уламки ракет, збитих 14 липня протиповітряною оброною поблизу Вінниці. Знищено дві з п'яти ракет морського базування типу "Калібр". На жаль, лише дві... Співчуття сім'ям загиблих. Смерть рашистам!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 липня приблизно об 11-й годині окупанти завдали ракетних ударів по центру Вінниці. В результаті атаки загинули 23 людини (із них 3 дітей). Звернулося до лікарень по допомогу 115 осіб, госпіталізовано 64, зокрема 3 дитини.

© Командування Повітряних Сил ЗСУ
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

В результаті атаки РФ від ракетного удару по центральній частині міста Вінниця загинула маленька дівчинка Ліза, яка разом з мамою саме йшла на спеціальні заняття.

Незадовго до ракетного удару мама дівчинки зняла на телефон зворушливе відео з цієї останньої прогулянки з донькою, яке опубліковане в соцмережах.

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