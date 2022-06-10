Показав, куди Білорусь готує напад: Лукашенко погрожує наступом на захід України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його армія може напасти на захід України.

Фейковому президенту вмерещилось, що "Захід може ввести війська у західні регіони України та напасти на Білорусь".

Про це повідомляє видання Zerkalo.io.

Напасти на західні області України Лукашенко погрожував на республіканському семінарі-нараді "Актуалізація методів та форм роботи з населенням на місцевому рівні". Він вигадав маячню про те, що нібито Захід готує напад на Білорусь та Росію і лінія фронту пролягатиме через Україну. А тому самопроголошений президент заявив, що "білоруська армія може воювати за захід України".

"Зайдуть вони з України: західної чи ще звідкись. Ще, може, за захід України доведеться воювати, щоби не відчепили. Тому що це для нас смерті подібне, не лише для українців. Страшні процеси відбуваються навколо", – заявив самопроголошений президент.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив своїм чиновникам повторенням "українського сценарію". Лукашенко заявив, що у випадку війни білоруські посадовці побіжать з автоматом попереду, а він ухилиться від захисту країни.

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