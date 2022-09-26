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Показав могилу розстріляного та зізнався у вбивстві: на Херсонщині взяли у полон окупанта-ката з Бучі

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Показав могилу розстріляного та зізнався у вбивстві: на Херсонщині взяли у полон окупанта-ката з Бучі

Фото: СБУ

У Херсонській області в полон потрапив окупант, який у Бучі на Київщині вбив цивільного чоловіка.

Росіянин розстріляв легковий автомобіль на трасі поблизу селища Здвижівка Бучанського району. Тіло цивільного він закопав, що приховати сліди злочину. 

Про це повідомляє СБУ. 

Воїни ЗСУ затримали окупанта-ката з Бучі на Херсонському напрямку. Під час допиту підозрюваний зізнався у вбивстві цивільного. Також він показав могилу, в якій закопав цивільного мешканця. 

© СБУ
Фото: СБУ

"Встановлено, що вбивцею є контрактник одного з підрозділів 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії зс рф. За даними слідства, у 2019 році він брав активну участь у бойових діях на території Сирії. На початку повномасштабного вторгнення в Україну зловмисник входив до складу окупаційного угруповання, яке намагалось захопити Київщину", - повідомили в СБУ. 

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

Слідчі повідомили полоненому окупанту про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, причетних до звірств на Київщині може виявитись до 5 тисяч

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1747
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