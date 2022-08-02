"Показник небоєздатності зашкалює": у Бурятії розформували "елітну" десантну бригаду

Такий "подарунок" їм зробили якраз до дня десантника, який у Росії святкують 2 серпня.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на інформація у російській "Вікіпедії", яку станом на зараз вже видалили.

Стаття, яка з'явилась у Мережі, цитує заяву Міноборони РФ. Йдеться про те, що 26 лютого 2022 року в районі Каховки окупанти намагались форсувати Дніпро. Тоді серйозні поранення отримав командир бригади гвардії, полковник Денис Миколайович Шишов. Також загинув заступник командира бригади, підполковник Денис Вікторович Глєбов.

А вже 29 червня 2022 року поховали заступника начальника штабу бригади, підполковника Павла Олександровича Кислякова.

Також чималих втрат зазнали й рядові армійці. Незалежний фонд "Вільна Бурятія", на якого посилається автор матеріалу, повідомив, що станом на 25 липня втрати окупантів цієї бригади сягають:

понад 7 тисяч загиблих,

5 тисяч поранених

близько 8,5 тисяч – зниклих безвісти.

"Показник небоєздатності взагалі зашкалює. Наприклад, в 11 окремій десантно-штурмовій бригаді він становить цілих 47%. Себто кожен другий воювати вже не може. І саме через це відповідну бригаду від 1 серпня, напередодні дня ВДВ, вирішили розформувати", - йдеться в повідомленні.

Джерела видання у спецслужбах зауважили, що вище наведені цифри можуть бути дещо перебільшеними. Наскільки ж суттєво відрізняються цифри, наразі невідомо.

Нагадаємо, за добу ЗСУ знищили ще 140 окупантів та збили гелікоптер.

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