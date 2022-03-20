"Показуха, сором": у Росії на зніманнях пропагандистського ролика жінка засудила те, що відбувається (відео)

На кадрах видно, як на вулиці зібралося кілька десятків людей із російськими прапорами.
У Росії на зйомках чергового пропагандистського відеоролика жінка висловила своє невдоволення та засудила те, що відбувається.
Відповідне відео згодом потрапило до соціальних мереж.
На кадрах видно, як на вулиці зібралося кілька десятків людей із російськими прапорами. Стояли вони разом із деякими офіцерами і, очевидно, працівниками рятувальних служб.
Якоїсь миті одна з учасниць обурилася тим, що відбувається, і висловила своє невдоволення.
“На мітинг зібралися, стоять, найняті. Відеозйомка. Теж заради картинки прийшли? Показуха, сором”, - сказала жінка, після чого залишила групу мітингувальників.
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