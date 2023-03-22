"Показує, наскільки Путіну потрібен мир": посол США про нічну атаку дронів

Російський диктатор та інші офіційні особи Росії неодноразово заявляли, що вони ніби то зацікавлені у припиненні війни.

Атака російських ракет та безпілотників, яка відбулась проти ночі 22 березня, ще раз доказує, наскільки російський диктатор Володимир Путін зацікавлений у припиненні війни, яку він розпочав минулого року.

Про це заявила пані посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк.

Вона нагадала, що вчора російський диктатор та інші офіційні особи Росії заявляли, що вони ніби то зацікавлені у припиненні війни.

"Після всіх вчорашніх розмов у Москві знову російські ракети та знову атаки безпілотників на мирних жителів уночі абсолютно ясно показують, наскільки президент Путін зацікавлений у справедливому мирі чи припиненні війни, яку він розпочав", – написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники у ніч проти 22 березня знову здійснили атаку безпілотниками по містах України. За даними Генштабу, силами ППО було знищено 16 з 21 запущеного безпілотника. Наразі відомо про трьох жертв та сімох постраждалих.

Пізніше президент Володимир Зеленський, коментуючи атаку дронів-камікадзе армії Російської Федерації, наголосив, що Кремль не прагне миру. Саме тому потрібно посилити глобальний тиск на Москву.

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