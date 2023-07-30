Показують старі картинки: у РФ змінюють політику щодо висвітлення контрнаступу ЗСУ - ISW

У Росії бояться показувати населенню правду про ситуацію на фронті.

У Росії сегменти провоєнного ультранаціоналістичного інформпростору приєдналися до спроб Кремля зобразити український контрнаступ як нібито неуспішний.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (SWІ).

Так, у РФ "воєнкори" та різні "Z-патріоти" стали все частіше і більше перебільшувати втрати, які нібито зазнають ЗСУ, і все менше розповідаючи про втрати та проблеми російської армії.

Відомі російські блогери все частіше невірно представляють українські контрнаступальні операції як начебто серію невдалих атак по всій лінії зіткнення.

Експерти звертають увагу, що російські блогери широко розповсюдили кадри від 29 липня, стверджуючи, що на них видно, як один російський танк нібито розгромив цілу українську роту з бронетехнікою нещодавно, але насправді кадри знято 7 червня, і показують вони, як артилерійські підрозділи військ РФ завдають ударів по колоні ЗСУ.

Російські джерела раніше ретранслювали старі кадри на підтримку заяв про те, що ЗСУ нібито зазнають значних втрат у бронетехніці, а збільшення відеоматеріалів 29 липня вказує на те, що в РФ джерела навмисно посилюють старі кадри, щоб підтримати версію Кремля.

У звіті йдеться про те, що російський диктатор Володимир Путін у подібній спробі перебільшення нещодавно заявив, що ЗСУ втратили 39 одиниць бронетехніки за кілька днів боїв у західній частині Запорізької області.

Фахівці ISW вважають, що Кремль, ймовірно, змінює свою політику щодо висвітлення війни, щоб применшити можливості успішного контрнаступу ЗСУ та позиціонувати себе як ефективного керівника військових дій.

Раніше аналітики повідомили, що у Росії не розповідають правду про ситуацію на фронті - замовчують успіхи ЗСУ, а також втрати своєї армії на полі бою.

Нагадаємо, що в Пентагоні заявили про початок основної фази контрнаступу ЗСУ. В американському оборонному відомстві вважають, що "головний удар" українського контрнаступу зараз здійснюється на південному сході країни.

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