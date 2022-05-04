"Показують своє безсилля": Зеленський прокоментував масові ракетні обстріли РФ

Президент Володимир Зеленський прокоментував масові ракетні удари по україських областях, які здійснила РФ 3 травня.

Глава держави вважає, що так нервово Росія відреагували на українські успіхи щодо евакуації цивільних з маріупольської "Азовсталі".

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні увечері 3 травня.

"Різні українські міста знову стали мішенню для російських ударів: Львів, Вінницька, Київська, Дніпропетровська, Харківська області, Одеса. Такий масштаб обстрілів свідчить не про те, що у Росії є особлива військова мета. Нанести удар по Закарпатю: що це може конкретно дати Росії?", -- зазначив президент.

Зеленський вважає, що ракетними ударами росіяни намагаються вимістити своє безсилля, бо Україна їм не по силах.

"Але по силах поки що спалити дитячі атракціони у Харківському парку, або зруйнувати який-небудь міст, склад із зерном чи житловий будинок. Чим більше такий ударів, тим далі Росія від цивілізованості", - наголосив він.