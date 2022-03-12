"Поки бомба не прилетить у їхнє кафе": Зеленський про альтернативи закриття неба і західних політиків

"Поки бомба не прилетить у їхнє кафе": Зеленський про альтернативи закриття неба і західних політиків

"Ми не хочемо, щоб весь світ, Європа відчула, як нам боляче", - сказав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що є альтернатива закриттю неба, проте західні політики не готові допомагати Україні.

Про це президент сказав під час інтерв'ю іноземним ЗМІ.

"Що стосується закриття неба - відповідь дуже проста. Іноді мені здається, що деякі представники західного світу, бо в жодному союзі нас немає, сидітимуть в кафе і поки бомба не прилетить у саме це кафе - вони не повірять, що це станеться з ними. І до цього моменту небо ніхто не закривати не буде. Я нікому точно не бажаю цього. Ми не хочемо, щоб весь світ, Європа відчула, як нам боляче. Політики повинні розуміти до того, як боляче народу і щось зробити. Тим більше, якщо є можливість це зробити", - сказав Зеленський.

Також президент озвучив кілька варіантів закриття неба, проте ці дії не погоджують західні політики.

"Є декілька можливостей закрити небо: є протиракетна оборона, яку можна поставити в Україні. Україна знайшла в усіх країнах світу, де це знаходиться. Ми просили це надати, розуміли, що складно це надати. Ми говорили, що готові це купити, взяти кредити, взяти останні гроші з бюджету і це купити. Ми знайшли літаки, пілотів. Сам народ, який живе у всьому світі готовий був надати Україні альтернативу закриттю неба. Всі готові, але не ті, хто вирішує це питання", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів з чого почнеться процес закінчення війни.

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