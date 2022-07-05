Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Поки це можна зробити безпечно: мер Слов'янська знову закликав місцевих жителів виїжджати з міста

Дата публікації
Перегляди
98
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Поки це можна зробити безпечно: мер Слов'янська знову закликав місцевих жителів виїжджати з міста

Фото: Слов'янська ВЦА.

Мер Слов'янська Вадим Лях закликав місцевих жителів виїжджати з міста поки це можна зробити безпечно.

Наступною ціллю ворога буде Слов'янськ, Краматорськ та Бахмут. ЗСУ тримають оборону, однак обстріли посилюються.

Про це він заявив 5 липня в ефірі 24 каналу.

"За останні 10 днів місто стало прифронтовим, тому що кожен день його обстрілюють. Найсильніший обстріл був 3 липня: 19 поранених, шість загиблих, зокрема одна дитина. Багато зруйнованих будівель. Закликаю мешканців міста до евакуації! Зараз це можна зробити безпечно, вона проходить щодня. Кількість людей, які хочуть виїхати збільшується", – наголосив Лях.

Варто зазначити, що російські війська з реактивних систем залпового вогню потужно обстріляли 3 липня Слов'янськ Донецької області.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 132-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Конференція в Лугано, візит прем'єрки Швеції і ситуація на фронті - звернення Зеленського за 4 липня

Конференція в Лугано, візит прем'єрки Швеції і ситуація на фронті - звернення Зеленського за 4 липня
Наступна публікація