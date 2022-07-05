Поки це можна зробити безпечно: мер Слов'янська знову закликав місцевих жителів виїжджати з міста

Мер Слов'янська Вадим Лях закликав місцевих жителів виїжджати з міста поки це можна зробити безпечно.
Наступною ціллю ворога буде Слов'янськ, Краматорськ та Бахмут. ЗСУ тримають оборону, однак обстріли посилюються.
Про це він заявив 5 липня в ефірі 24 каналу.
"За останні 10 днів місто стало прифронтовим, тому що кожен день його обстрілюють. Найсильніший обстріл був 3 липня: 19 поранених, шість загиблих, зокрема одна дитина. Багато зруйнованих будівель. Закликаю мешканців міста до евакуації! Зараз це можна зробити безпечно, вона проходить щодня. Кількість людей, які хочуть виїхати збільшується", – наголосив Лях.
Варто зазначити, що російські війська з реактивних систем залпового вогню потужно обстріляли 3 липня Слов'янськ Донецької області.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 132-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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