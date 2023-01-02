"Поки ми сміялися з відосиків, де вони п’яні, їх готували": екскомандир "Азову" прогнозує великий наступ РФ

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін вважає, що у 2023 році росіяни можуть піти у новий наступ і розглядають для цього три сценарії.

Таку думку він висловив виданню "NV".

"Скоріше за все, вони спробують збільшити лінію фронту, обравши один з напрямків, за яким наступати — або Харківська область, або Київська область, або навіть західні області", — вважає екскомандир "Азову".

На його думку, росіяни поки що не обрали на якому напрямку наступати. Він запевнив, що українська армія готується до будь-якого з цих сценаріїв.

"Треба розуміти, що це буде непростий час, він нас попереду чекає. І це буде величезна проблема. І всі ці мобілізовані ще багато біди принесуть на нашу землю", — попередив азовець.

Жорін пояснив, що мобілізовані росіяни — дійсно не "надпрофесійні підрозділи", однак їх буде дуже багато. Більше, ніж цифра у 300 тис. осіб, яка фігурувала у ЗМІ.

"Поки ми сміялися з відосиків, де вони п’яні валяються, б’ються, щось з ними відбувається, відбувалася підготовка цих мобілізованих, формування з них нових підрозділів, озброєння. Я впевнений, що мобілізували набагато більше, ніж 300 тисяч. Їх все ж озброять, їх все ж посадять на техніку. І саме за рахунок цих підрозділів спробують зробити другу хвилю наступу", — підсумував він.

Новий наступ РФ: що відомо

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що РФ формує резерви, щоб проводити наступ на певних напрямках десь на початку весни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попереджав, що Росія накопичує людей і зброю для нового наступу. Генерал вважає, що цей наступ "може відбутися в лютому, у найкращому випадку в березні, у гіршому — наприкінці січня". За його даними, окупанти або знову нападуть на Київ з півночі, або наступатимуть на Донбасі чи на півдні.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Росія може розпочати нову хвилю наступу вже в лютому.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж натомість впевнений, що спроба Путіним провести ще одну масштабну наступальну спецоперацію стане агонією режиму.

Військовий експерт Микола Саламаха вважає, що росіян та білорусів розгромлять у разі нападу на Київ.

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