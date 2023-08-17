"Поки ми збирали на турнікети": в Одесі понад 100 млн грн хочуть направити на ремонт райсуду

В Одесі чиновники під час повномасштабної війни хочуть виділити понад 100 млн грн на ремонт будівлі Київського районного суду міста.

Про це 17 серпня повідомив депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

Замовником тендеру виступає управління капітального будівництва Одеської міської ради.

За словами Обухова, тендер на ремонт будівлі суду на 106 млн грн досі не скасований, тоді як вчора вже минув термін подання пропозицій.

"Відремонтувати суд захотіла тільки одна фірма. Однак договір на виконання робіт ще не підписаний. Сьогодні відбулось позачергове засідання виконкому, не розглядалось лише одне рішення - про компенсації одеситам, постраждалим від обстрілів. На жаль, мер Труханов на виконком не прийшов. Було б цікаво почути його аргументи за таке рішення", - каже депутат.

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Він продовжує, що сьогодні у бюджеті немає суми у 106 млн грн, яка виділена на цей ремонт. Попри це, раніше депутати голосували лише за виділення 12 млн грн.

"Фактично це шулерство від управління капітального будівництва. Не раджу переможцю тендера розпочинати роботи на об'єкті, тому що за них міська рада не заплатить", - каже Обухов.

Голова бюджетної комісії міськради Олексій Потапський наголосив, що на наступному засіданні комісії запропонує повністю виключити з бюджету "цей рядок".

Реакція волонтерів

Відома волонтерка Катерина Ножевнікова висловила своє обурення з приводу, за її словами, недоречного використання бюджетних коштів.

"Поки ми збирали на турнікети виявилось, що строки подання заявок на тендер по ремонту будівлі суда на вул. Варненська в нашому чудовому місті Одеса не був скасований, строки закінчилися і тепер буде визначений переможець і ремонту бути", - висловлює своє обурення волонтерка.

Вона пригадала, щ напередодні керівник Мінцифри оголошував збір на 235 млн грн на дрони, але люди вважають, що гроші повинні бути з бюджету.

"Три тижні тому ГУР Буданов оголосив також збір на 125 млн на морські дрони. І також реакція суспільства була неоднозначною. Люди бузили, але все одно кошти здавали, бо розуміли, що у війська немає часу чекати. А паралельно цим процесам, в Одесі, зібралися ремонтувати суд саме на таку суму, як була потрібна голові розвідки", - акцентує волонтерка.

Скандальне витрачання коштів під час війни

Все почалося з того, що у Києві чиновники одного з навчальних закладів для укриття закупили електричні овочерізки за 130 тисяч гривень, а також електричну сковороду, яка коштує 720 тисяч гривень.

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Президент України Володимир Зеленський ветував законопроєкт № 9437 про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

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