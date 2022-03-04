"Поки не запізно": Кулеба закликав НАТО не дати Путіну перетворити Україну на Сирію

Якщо держави-члени Альянсу не допоможуть, то "будуть змушені розділити відповідальність за життя і страждання мирних українців", сказав міністр.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба на засіданні міністрів закордонних справ НАТО в онлайн-режимі закликав держави Альянсу діяти, допоки не пізно, та не дозволити президентові РФ Володимиру Путіну перетворити Україну на Сирію.
Своє звернення Кулеба опублікував у мережі.
"Дякую за все, що ви зробили, але це – війна. На війні потрібно робити все можливе до моменту, коли ми переможемо", – заявив український міністр.
Він наголосив, що Росія намагається перетворити Україну на Сирію, використовуючи аналогічні тактики, та закликав не допустити цього.
"Ми не повинні дозволити їм створити Сирію у Європі. Ми готові боротись і продовжимо боротись, але допоможіть нам. Якщо ви цього не зробите, будете змушені розділити відповідальність за життя і страждання мирних українців, які помирають через безжальних російських пілотів, які кидають на них бомби", – сказав Кулеба.
Він закликав держави НАТО діяти, поки Путін не атакував держави на захід від України.
"Я впевнений: ця війна розгортається таким чином, що настане момент, коли ви будете готові надати нам будь-що, буквально все, що нам потрібно, щоб зупинити Путіна від ударів по вас і перетворення Європи у страшний сон. Моя єдина надія – що це не буде запізно", – зауважив голова МЗС України.
Took part in the extraordinary meeting of NATO Foreign Ministers. My message: act now before it’s too late. Don’t let Putin turn Ukraine into Syria. We are ready to fight. We will continue fighting. But we need partners to help us with concrete, resolute and swift actions, now. pic.twitter.com/s4FCaAOjNy— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - 9166 осіб,
- танків ‒ 251 од.,
- Бойових броньованих машин ‒ 939 од.,
- артилерійських систем –105 од.,
- РСЗВ - 50 од.,
- засоби ППО - 18 од.,
- літаків – 33 од. (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 од.,
- автомобільної техніки - 404 од.,
- легкі швидкісні катери - 2 од.,
- цистерн із ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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