"Поки не запізно": Кулеба закликав НАТО не дати Путіну перетворити Україну на Сирію

"Поки не запізно": Кулеба закликав НАТО не дати Путіну перетворити Україну на Сирію

Якщо держави-члени Альянсу не допоможуть, то "будуть змушені розділити відповідальність за життя і страждання мирних українців", сказав міністр.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба на засіданні міністрів закордонних справ НАТО в онлайн-режимі закликав держави Альянсу діяти, допоки не пізно, та не дозволити президентові РФ Володимиру Путіну перетворити Україну на Сирію.

Своє звернення Кулеба опублікував у мережі.

"Дякую за все, що ви зробили, але це – війна. На війні потрібно робити все можливе до моменту, коли ми переможемо", ­– заявив український міністр.

Він наголосив, що Росія намагається перетворити Україну на Сирію, використовуючи аналогічні тактики, та закликав не допустити цього.

"Ми не повинні дозволити їм створити Сирію у Європі. Ми готові боротись і продовжимо боротись, але допоможіть нам. Якщо ви цього не зробите, будете змушені розділити відповідальність за життя і страждання мирних українців, які помирають через безжальних російських пілотів, які кидають на них бомби", ­– сказав Кулеба.

Він закликав держави НАТО діяти, поки Путін не атакував держави на захід від України.

"Я впевнений: ця війна розгортається таким чином, що настане момент, коли ви будете готові надати нам будь-що, буквально все, що нам потрібно, щоб зупинити Путіна від ударів по вас і перетворення Європи у страшний сон. Моя єдина надія ­– що це не буде запізно", ­– зауважив голова МЗС України.