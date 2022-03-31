Поки оточення Путіна бреше йому щодо ситуації, США узгоджують з Україною нові поставки оборонної зброї

Росія планує посилити свою присутність на Донбасі.

Американська військова допомога, погоджена президентом Джо Байденом минулого тижня, успішно доправляється в Україну - так відзвітували в Пентагоні. Напередодні президенти США та України обговорили нові поставки зброї. А американські спецслужби розсекретили нові дані про те, що зараз відбувається в оточенні Путіна.

Про це йдеться в ТСН.

Бояться і тому недоговорюють. Військове керівництво та економічні радники брешуть Путіну про реальний стан стан справ на війні та в економіці. Низка провалів на фронті призвела до того, що вони спробували проголосити нову мету так званої «спецоперації». Але головна стратегічна помилка була зроблена на самому початку війни - певні в офісі Байдена.

«У нас є інформація, що Путін відчув, що введений російськими військовими в оману, що призвело до постійної напруги між Путіним та його військовим керівництвом. Ми вважаємо, що радники дезінформують його про те, наскільки погано діють російські військові та як російську економіку калічать санкції, тому що його старші радники занадто бояться сказати йому правду», - каже директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінґфілд.

Росія планує посилити свою присутність на Донбасі. За даними розвідки, туди прибули близько тисячі найманців з групи Вагнера - їх вербували у Сирії, Африці, Лівії. Наразі Пентагон констатує, що попри гучні гучні заяви про відведення військ з Київського та Чернігівського напрямків, насправді вивели не більше 20%. Вони виходять на територію Білорусі для того, щоб поповнити запаси і перегрупуватися.

«Якщо росіяни серйозно ставляться до деескалації, їм слід відправити їх додому. Але вони цього не роблять, принаймні поки. Ми цього не бачимо. Наша оцінка - вони збираються переоснастити ці війська, поповнити їх запаси і далі, ймовірно, використовувати деінде в Україні», - зазначає речник Пентагону Джон Кірбі.

Тим часом американська військова допомога продовжує надходити до України. Перші літаки вже доправили нові партії зброї, схваленої минулого тижня. Там протитанкові та протиповітряні системи - у Пентагоні підкреслюють - їх українська армія використовує напрочуд неефективно.

Президенти Байден та Зеленський напередодні переговорили телефоном. В офіційному повідомленні Білий дім наголосив - Штати постійно працюють, щоб задовольнити заявки на постачання зброї, які робить Україна. Окрім того, Байден гарантував Зеленському ще півмільярда прямої допомоги - її український уряд може використати для бюджетних виплат. А також Зеленський розповів колезі про хід переговорів із Росією. Жодних повідомлень, чи готовий Вашингтон надавати Києву письмові гарантії безпеки, немає.

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