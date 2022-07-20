"Поки Росія вбиває, Америка - рятує": Зеленська в Конгресі попросила про системи ППО та сучасну зброю

Вона подякувала американським громадянам за допомогу Україні та попросила надати нашій державі сучасні системи ППО.

Про це йдеться у виступі Зеленськкої.

Перша леді України звернулась до американців від імені українців. Вона попросила у них сучасні ППО, щоб Росія більше не вбивала дітей, які сидять у візочках, а українські родини змогли дочекатись своїх рідних з фронту.

" Війна, на жаль, не закінчилася, терор триває, і я звертаюся до всіх вас від імені тих, хто загинув, від імені тих людей, які втратили руки і ноги, від імені тих, хто ще живий і здоровий, і тих, хто чекає на повернення своїх сімей з фронту. Я прошу те, чого б ніколи не хотіла просити, я прошу зброю", - сказала Зеленська.

Перша леді зазначила, що українцям потрібна надія, що їхні діти будуть у безпеці, ходитимуть до школи та житимуть нормальним життям.

" Чи зможе мій син повернутися до школи восени, я не знаю, як і мільйони матерів в Україні. Чи зможе моя донька вступити до університету на початку навчального року і відчути нормальне студентське життя? Я не можу відповісти", - сказала Олена Зеленська.

Також вона подякувала громадянам США за допомогу, яку вони надають Україні.

"Американський народ і американські родини, Конгрес і президент Байден вже багато зробили, щоб допомогти нам протистояти ворогу та захистити мільйони українців. Ми вдячні – справді вдячні – що Сполучені Штати підтримують нас у цій боротьбі за наші спільні цінності людського життя та незалежності. Поки Росія вбиває, Америка рятує, і ви повинні про це знати, ми вам за це дякуємо", - сказала перша леді України.

Нагадаємо, окупанти цілий день обстрілювали Харківську область з РСЗВ та артилерії. Є загиблі та поранені.

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