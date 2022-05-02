Поки що Російська Федерація не зовсім зацікавлена у кумі Путіна: Данілов про Медведчука

Секретар РНБО наголосив, що найважливіше зараз - ретельно допитати Віктора Медведчука.

Поки що Російська Федерація не зовсім зацікавлена у кумі президента Путіна і не проявляє гуманності стосовно Віктора Медведчука.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Віктор Володимирович - дуже розумна людина, він дуже багато пам'ятає, він дуже багато розповідає, як відбувалося, що відбувалося, з ким відбувалося, чому відбувалося. І коли пропонували одразу його поміняти, я казав: спочатку допити, на другому місці - допити, на третьому місці - допити. Щойно він закінчить усе розповідати, згадає все своє життя, починаючи від першої "вербовки", яка була на території Російської Федерації, далі може можна вже через закон якось там з ним вирішувати", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що від РФ пропозицій щодо обміну не надходило.

"Поки що Російська Федерація не зовсім зацікавлена, не проявляє гуманності по відношенню до кума президента. Наскільки мені відомо, процесів обміну поки що жодного не відбувалося", - зазначив він.

Те, що розповідає Медведчук, на переконання Данілова, має бути у кримінальних провадженнях стосовно тих осіб, які були його спільниками, з ким він працював, з ким він тут робив спільну чорну справу не на користь України.

Нагадаємо, СБУ затримала Медведчука 12 квітня. ФСБ РФ намагалась вивезти нардепа-втікача спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. СБУ затримала на виїзді з Київської області.

Пізніше Віктор Медведчук звернувся до президента України Володимира Зеленського та свого кума, російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

Потім Марченко влаштувала пресконференцію в Москві: що розповіла дружина затриманого Медведчука.

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