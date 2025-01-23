"Поки товстий схудне, худий помре": NYT про кількість втрат України і РФ

Росія на війні втратила загиблими та важко пораненими приблизно вдвічі більше людей, ніж Україна. Але тенденції все одно на користь Кремля.

Про це йдеться в матеріалі New York Times.

Видання зауважує, що визначати масштаби втрат складно: інформація є державною таємницею обох країн. Натомість підрахунки загиблих українських військових здійснюють групи за кордоном з упередженими чи непрозорими мотиваціями.

"Росія все ще перемагає. Набагато більша кількість населення та ефективніший метод вербування дозволили їй ефективніше компенсувати втрати та поступово просуватися вперед", – сказав Франц-Штефан Гаді, австрійський військовий аналітик.

"Поки товстун схудне, худа людина помирає", – процитував Гаді відоме прислів'я.

Найповніша загальнодоступна інформація про загиблих в Україні надходить з двох непрозорих веб-сайтів, які відстежують некрологи, нагородження посмертними медалями, оголошення про похорони та іншу інформацію, пов’язану зі смертю, опубліковану в Інтернеті. Ці два сайти, назву яких ми не вказуємо, показали подібні результати: кожен окремо нарахував близько 62 000 українських військових, які загинули після повномасштабного вторгнення.

Для порівняння: російські дослідники та журналісти використовували подібні методи, щоб підрахувати, що Росія зазнала понад 150 000 смертей на полі битви до кінця листопада.

За інформацією видання, українська влада звинуватила ці два сайти у поширенні неправдивої інформації.

Військовий кореспондент Юрій Бутусов раніше стверджуував, що 105 000 солдатів були "безповоротно втрачені, у тому числі 70 000 убитими і 35 000 зниклими безвісти. Це набагато більше, ніж 43 тисячі військових, про яких, за словами президента Володимира Зеленського, було відомо станом на 8 грудня.

Бутусов додав, що в його цифру не входять підрозділи поза командуванням ЗСУ, наприклад Нацгвардія.

Американські чиновники заявили NYT, що Київ приховує інформацію про втрати навіть від найближчих союзників.

Рідкісні оцінки українських втрат, надані західними офіційними особами на умовах анонімності, значно перевищують офіційні цифри Києва. У 2023 році представники США повідомили The Times, що до серпня того ж року загинуло 70 000 українських військових. Проте з того часу відбулося багато кривавих битв.

Велика кількість зниклих безвісти

До цього ж в Україна є велика кількість солдатів, яких оголосили зниклими безвісти. За даними МВС України, у грудні зниклими безвісти вважалися близько 59 тис. українців, більшість з них – військові.

Військовий аналітик, знайомий із західними оцінками, сказав кореспондентам, що переважна більшість зниклих безвісти українських військових вважаються мертвими. Йдеться про тих бійців, тіла яких в силу різних причин не вдалося евакуювати з поля бою і вони лишилися на окупованій території.

"Це створило законне чистилище для сімей, чиї близькі не були повернені з поля бою, зберігаючи штучно занижену кількість втрат", – пише NYT.

Працівниця українського кафе Альона Бондар розповіла, що не отримувала жодної інформації про свого брата-військового, оскільки він пропав безвісти на полі бою на півдні України у 2023 році.

"Було б краще сказати правду, в тому числі і заради мого брата", – сказала вона.

Що це означає

Поєднуючи ці оцінки з їх застереженнями та недоліками, аналітики видання дійшли висновку, що Росія втрачає трохи менше двох солдатів загиблими на кожного українського бійця, якого спіткала така ж доля.

"Таке співвідношення не дозволило Україні подолати переваги Росії в населенні та вербуванні. За нинішніх тенденцій Україна втрачає більшу частку своєї меншої армії", – стверджують у видання.

За інформацією NYT, наразі понад 400 000 росіян протистоять приблизно 250 000 українців на лінії фронту. Крім того, Північна Корея направила близько 11 000 солдатів на допомогу силам Москви в Курській області.

"Розрив у вербуванні остаточно формує поле бою. Росія втрачає більше чоловіків. Але кожна українська жертва наближає Кремль до перемоги", – підсумовує New York Times.

Раніше ТСН.ua проаналізував, як ЗСУ не стати маленьким двійником радянської армії.

Нагадаємо, що сьогодні Дональд Трамп заявив, що на війніРосія втратила 800 тисяч солдатів. Україна — 600-700 тисяч.

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