Поки у НАТО обговорюють, чи надавати Україні додаткову підтримку, ми захищаємо їхні кордони – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов нагадав західним партнерам, що поки хтось зі членів НАТО обговорює, чи потрібно надавати Україні додаткову допомогу, вона захищає східний кордон Альянсу ціною величезних військових та цивільних втрат.

Про це він заявив у інтерв'ю The Globe and Mail.

"Якщо хтось у якійсь столиці розмірковує, чи варто нам отримувати додаткову військову підтримку чи ні, я хотів би підкреслити, що саме в цей момент сучасні фашисти Путіна вбивають наших громадян. Військових, цивільних і, що найжахливіше, вбивають наших дітей. Не всі у світі сприймають це досить серйозно", – сказав він.

Данілов відмовився назвати конкретні країни, підтримка яких, на його думку, коливається, і не назвав конкретної зброї, якої бракує ЗСУ.

"Нам потрібні всі типи зброї", – підкреслив секретар РНБО.

Допомога Україні

У вівторок, 1 листопада, Єврокомісія ухвалила рішення виділити Україні 25,5 млн євро на підтримку енергосистеми, а також надати енергообладнання.

Того ж дня уряд США виділив 55 млн доларів на ремонт та підтримання роботи інфраструктури теплопостачання в Україні, а також додаткову допомогу для розмінування звільнених територій.

Також США оголосили і про надання Україні нового пакета військової допомоги на 400 млн доларів. До нього увійдуть: ППО Hawk, відремонтовані чеські танки Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатерів, 1100 безпілотників Phoenix Ghost.