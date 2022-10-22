Поки у Росії закінчаться ракети, вона рознесе всю нашу енергосистему: Жданов дав невтішний прогноз

Військовий експерт Олег Жданов закликав не рахувати кількість російських ракет, а шукати способи захисту від них. За його словами, літом у росіян було приблизно 3 500 ракет, скільки зараз - невідомо.

Про це військовий експерт сказав на своєму Ютуб-каналі 22 жовтня.

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"Ми не знаємо точну кількість ракет. Я думаю, що розвідка опирається на якісь дані. Тому дає таку оцінку, що 35% ракетного арсеналу уже використані. Літом фігурувала цифра, що у РФ у бойому складі десь 3500 ракет. 35% - це більше 1000 ракет . Я постійно кажу, не рахуйте російські ракети. Треба шукати способи захисту від них. Поки у Росії ракети закінчаться, вони рознесуть всю нашу енергосистему. Будемо сидіти сидіти зі свічками та ставити буржуйки у багатоповерхівках. Я би не прив'язувався до кількості", - прокоментував експерт нещодавню заяву голови ГУР Буданова.

Скільки ракет залишилося у Росії

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов 19 жовтня заявив, що кількість ракет у Росії впала до критичного рівня - 30%. Саме тому, як пояснює головний розвідкни, Росія почала застосовувати у війні проти України іранські дрони-камікадзе. За його словами, російська оборонна промисловість не може виробляти в достатній кількості нові ракети, а ті, з якими вони вступили у війну 24 лютого, вже вичерпуються.

У Міноборони повідомили, що у Росії залишилось 609 високоточних ракет з 1844. Тим часом військові припускають, що таких потужних ракет, як "Кинждал", в окупантів в кращому разі залишилось не більше половини від тієї кількості, яка була станом на початок вторгнення. Тобто цілком ймовірно, що таких ракет у росіян залишилось не більше 20.

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