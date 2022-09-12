Поки війська звільняють Харківщину, ворог наступає на Бахмут, тривають активні бої поблизу Соледара

За час вересневого контрнаступу від окупантів звільнено понад три тисячі квадратних кілометрів української землі. Водночас ворог завдає потужних ракетних ударів по Бахмуту, Краматорську та Слов’янську.

Ситуація уздовж передової залежно від ділянки фронту різниться на 180 градусів, йдеться в ТСН.

Зокрема, на Донеччині, від Нью-Йорка на Авдіївку й далі до Красногорівки із Мар'їнкою рашисти ведуть дуже потужні обстріли і намагаються продавити українську лінію оборони. На межі Луганської та Донецької областей, уздовж Бахмутської траси, так само атакує ворожа авіація, танки, артилерія. Кадирівські бойовики, просто тепер ведуть наступ у бік Соледару. Там відтинок активних бойових зіткнень навколо заводу «Кнауф».

Та, напевне, найбільші наступальні зусилля окупантів спрямовані нині у бік Бахмута. Саме місто ворожа артилерія, методично перетворює на територію не життя. Щодоби там виникають пожежі і, на жаль, є загиблі та поранені місцеві жителі. Найінтенсивніші обстріли й спроби ворожих піхотних атак відбуваються з Півдня, в районі Веселої Долини, Зайцевого та Миколаївки Другої.

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Водночас на Харківщині, геть протилежна картина. За інформацією Генштабу, більше, як два десятки населених пунктів області наші воїни звільнили лише упродовж доби. Зокрема йдеться про саму Північ Харківщини й Північний Схід, де українським силам оборони вдалося вийти впритул до державного кордону. Над Козачою Лопанню, Гоптівкою, Цупівкою, Липцями, Терновою, Токарівкою, що розташована майже впритул до кордону - знову замайоріли українські стяги. Те саме, є така інформація, стосується і Вовчанська, який був для росіян неймовірно важливим центром, з точки зору логістичного забезпечення їхнього угруповання на Харківщині.

Важливий момент - встановлення цілковитого контролю над звільненими населеними пунктами й територіями. У густих лісах ще можуть залишатися окремі зграї окупантів, тож усюди у звільнених районах тривають перевірки, зачистки, розмінування.

Наша розвідка твердить, що після серії поразок від українців, кремлівський військовий злочинець, вчергове змінив командування західного угруповання своєї окупаційної зграї - це вже втретє за останні кілька місяців. Вочевидь, рішення прийняте саме з метою заохочення рашистів до подальших - від'ємних наступів й організованої втечі з решти, тимчасово-загарбаної території України.

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