"Поки я буду в полоні": військовий фотограф з "Азовсталі" показав світлини українських захисників

"Поки я буду в полоні": військовий фотограф з "Азовсталі" показав світлини українських захисників

Фотограф полку "Азов" Дмитро Козацький відомий у Твіттер під ніком Орест показав свої фото з "Азовсталі".

Український захисник закликав поширювати світлини, щоб про подвиг героїв дізнався увесь світ.

Про це Дмитро Козацький написав у соціальних мережах.

"До речі, поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі", - написав Дмитро.

Фото: Дмитро Козацький

Зазначимо, що Дмитро Козацький є студентом Острозької академії, спеціальність "політологія". Раніше саме він публікував світлини поранених українських вояків з "Азовсталі", які вразили світ. Також він є автором фотографії: "світло переможе".

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Переглянути всі світлини українського захисника можна за посиланням.

Фото: Дмитро Козацький

Нагадаємо, захисник Маріуполя Дмитро Козацький ("Орест") 20 травня опублікував у своїх соцмережах світлини з "Азовсталі".

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