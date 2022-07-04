"Поки є руїни, доти триватиме війна": Зеленський у Швейцарії презентував план відбудови України

Президент України Володимир Зеленський 4 липня виступив на конференції у швейцарському місті Лугано, яка присвячена повоєнній відбудові України.

Президент наголосив, що антидемократична та антиєвропейська система, яка побудована в Росії, намагається довести, що вона нібито сильніша, ніж усі ми – і Україна, і Європа, і демократичний світ.

Про це йдеться у промові Зеленського.

Український лідер наголосив, що Росія нападом на Україну хоче довести, що Європа нібито слабка й нібито не здатна захищати свої цінності.

"І всі створені Росією кризи – інфляційна, продовольча, енергетична, міграційна, контури якої вже є, – це саме світоглядне, ідеологічне випробування. Але все ж найбільш жорстокий його прояв – це агресія Росії проти нашої держави, проти нас – перших, кого вона хоче повернути до своєї зони контролю у Європі. Погляньте, що робить Росія, руйнуючи Україну. Росія знищує простір усього, що має значення для нас і для будь-якого вільного людського життя", - сказав Зеленський.

За час повномасштабної війни Росія зруйнувала 2102 освітніх обʼєктів. Таким чином російські окупанти хочуть позбавити українців доступу до освіти. Також РФ зруйнувала в Україні 799 об'єктів медичної інфраструктури.

"Навіщо Росії обстріли лікарень? Як взагалі вони можуть віддавати наказ на авіаційний удар по шпиталю або пологовому будинку? Це маніфестація Росії, що вона нібито здатна знищити саму можливість цивілізації для України – базову гуманність, яка є в кожній нормальній країні. Росія показує, що навіть лікувати, навіть народжувати дітей українці не зможуть. Це все – свідома тактика Росії, не просто обстріли, а ставка саме в ідеологічному протистоянні. Держава-терорист сподівається, що такі руйнування стануть доказом нібито неспроможності демократичної системи і європейського вибору нашого народу дати людям не те що нормальне, а взагалі життя", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що російські окупанти свідомо знищують житлові будинки, в яких українці живуть усе своє життя. Це робиться для того, щоб вбити в українців відчуття дому.

"Понад 12 мільйонів українців були вимушені стати переселенцями через цю війну. А скільки з них все ж таки повернуться додому, навіть якщо матимуть, куди повернутися саме там, де жили раніше? Після такої жорстокої війни й таких варварських російських ударів для багатьох людей буде дуже складно знову віднайти це відчуття – відчуття справжнього дому", - пояснив Зеленський.

Загалом в Україні росіяни зруйнували понад 80 тис. об'єктів.

" Це десятки мільйонів квадратних метрів площі... І коли ми бачимо такі втрати, ми повинні бачити не просто зламані стіни й не просто розбиту цеглу, не просто випалені коридори чи кімнати, а мільйони людських доль, які ніколи не будуть такими, як вони були раніше. Ми повинні бачити мрії, яких більше немає. Кохання, яке стало неможливим. Ми повинні бачити дітей, які могли б жити таким же життям, як у кожного й кожної з вас, але тепер їхнє життя зруйноване. Багатьох українських дітей Росія позбавила не просто дому чи друзів, а зробила сиротами, вбила їхніх братів, сестер", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що своєю агресією Росія хоче довести, що нібито їй підвладна не просто територія, а життя як таке, і що нібито вона може вирішувати за всіх, чи буде у них життя взагалі. Він додав, що відбудова України - це завдання всього демократичного світу.

"Відбудувати Україну – це відновити принципи життя, відновити простір життя, відновити те, що робить людей людьми. Звичайно, це означає будівництво, масштабне будівництво. Звичайно, це означає велике фінансування й колосальні інвестиції. Звичайно, це означає абсолютно новий рівень безпеки по всій нашій країні, якій і надалі жити поруч із Росією. Але це означає також і новий технологічний рівень. Це означає також можливість наших із вами країн, наших із вами компаній, наших із вами фахівців показати, чому свобода могутніша, ніж будь-яка тиранія", - наголосив президент.

Український лідер наголосив, що відбудова України - це буде найбільший проєкт нашого часу – економічний, технологічний, соціальний, а головне – світоглядний.

"І я вдячний країнам, які позитивно сприйняли наші пропозиції взяти шефство над регіонами, містами чи галузями, які постраждали від війни. Зокрема, вдячний Данії за готовність стати шефом при відбудові нашого міста Миколаєва. Вдячний Британії за інтерес до відбудови Київської області. І так само я запрошую всі країни цивілізованого світу, амбітні компанії та фахівців приєднатися до наших зусиль", - сказав Зеленський.

Президент подякував Європейській комісії за ініціативу створити спеціальну європейську платформу відбудови України. Також Зеленський запропонував національний План відбудови України.

"І серед ключових принципів я б відзначив такі: максимальна безпека, максимальна технологічність, максимальне дотримання екологічних стандартів, максимальне застосування "зелених" технологій, максимальна реалізація принципів безбар'єрності; максимальна спрямованість на інтереси громад, максимальна прозорість – при плануванні, використанні коштів, відборі проектів. А також – максимальне укорінення проекту відбудови в реальному економічному житті України, щоб реалізувати все це і щоб результати відбудови працювали довгостроково, а отже – це створення робочих місць і нових виробництв в Україні, локалізація вашого бізнесу, ваших бізнес-процесів в Україні", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що його метою є те, щоб Україна стала не лише найбільш вільною країною у Європі і найбільш зручною для життя й бізнесу, а й щоб ми найшвидше з усіх, хто рухався в Європейський Союз, виконали політичну частину роботи.

"Ми можемо це зробити – так само, як ми вже зробили найбільшу реформу для країн європейської спільноти. І це, я вважаю, найголовніша реформа, і ми її вже реалізували. Реформа міцності Європейського Союзу, це фактично реформа ЄС. Європейський Союз по-справжньому об'єднаний – міцно об’єднаний тепер завдяки нам, завдяки Україні. Завдяки цій нашій реформі ми актуалізували кожну з базових цінностей Європи. Так само й підтримка нашої держави з боку країн НАТО означає, що ми максимально обʼєднали Альянс. Такої обʼєднаності Альянсу не було десятки років. І відбудова України стане для нас усіх такою ж великою реформою, бо ми всі разом об'єднаємо демократичний світ настільки, що кожен побачить: світогляд вільних людей завжди перемагає. Світ побачить, що ніхто й ніколи не зможе досягнути війною своїх цілей", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що ЗСУ вдалось звільнити від окупації уже понад тисячу населених пунктів і там важливо відновити життя.

"Тому Україна представляє два рівні дій: стратегічний – і це означає відновлення всієї країни, а також тактичний. Нам потрібна ця тактична допомога. Це означає необхідність уже зараз швидко відновлювати все те, що можна відновити. Поки зберігаються руїни, зберігається й війна. Поки агресор може сподіватися, що саму основу життя він знищить, довготривалого миру не буде. Ось чому відбудова України буде найбільшим внеском у підтримання глобального миру з усіх, які тільки можливі. Ми можемо довести, що демократичний світ сильніший, Європа – могутніша, що наші цінності неможливо зруйнувати. І ми це обов'язково зробимо!", - наголосив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський потролив українських політиків, які виїхали на конференцію до Швейцарії.

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