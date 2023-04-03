Поки Захід вагається щодо F-16, Україна втрачає пілотів - The Telegraph

Україні для боротьби з потужнішими російськими літаками потрібні західні літаки. Україна втрачає досвідчених пілотів, які могли б опановувати літаки F-16.

Про це у Повітряних силах ЗСУ розповіли The Telegraph.

Майор Вадим Ворошилов розповів, як з кожним днем ​​стає все важче втримати росіян за допомогою застарілих радянських літаків, закликаючи Захід надіслати винищувачі F-16.

Український пілот попередив, що "росіяни весь час змінюють тактику, тому війна нестабільна".

"Роблять пастки. Вони надішлють один російський літак, змусивши українського пілота подумати, що літак лише один. Потім з обох боків від нього з’являться ще двоє-троє, фактично накидаючись на український літак", - зазначив він.

Оскільки українські пілоти продовжують літати на МіГ-29 радянських часів, він акцентував, що вони не можуть зробити більше, ніж "тримати поле бою". Знищити росіян, які літають на сучасних винищувачах Су-35 і бомбардувальниках Су-34, виявилося складно.

"Наразі ми можемо тільки стримувати супротивника, але з F-16 ми можемо контролювати аеродром, а також море та землю для захисту піхоти", – пояснив він.

Нагадаємо, раніше координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник заявив, що західні літаки, зокрема F-16, можуть якісно посилити як оборонні, так і наступальні спроможності України у війні з Росією. Втім, наразі рішення не ухвалила жодна країна.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний звернувся до союзників України з закликом, щоб вони надали українським військовим винищувачі F-16.

Україна раніше зверталася з проханням отримати F-16 американського виробництва, яких у світі експлуатується понад 3 тисячі.

Польща і Словаччина передадуть Україні винищувачі МіГ-29

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