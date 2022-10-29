Покинутий гуртожиток і готель: на Прикарпатті відремонтували старі споруди заради переселенців

Уже заселили донедавна занедбаний гуртожиток одного з вишів і готують іще три об'єкти.

На Прикарпатті відремонтували покинутий гуртожиток і готель заради заселення переселенців, йдеться в ТСН.

Будівлі, що роками стояли пусткою, будуть житлом для вимушених переселенців, їх власноруч перепроєктовують і ремонтують волонтери в Івано-Франківську.

Це буде тимчасовий, але комфортний прихисток, адже замість шкільних спортзалів, переселенці житимуть в окремих, власних кімнатах. Загалом їх отримають 700 людей.

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Колишнє приміщення міського департаменту освіти волонтери нині перетворюють на житловий будинок для тих, хто від "руского міру" втік в український тил. "В цьому приміщенні була одна велика зала, коридору не було. Ці перестінки ми поставили. Ми не хочемо, щоб люди жили як в спортзалі в школі, всі разом. Ми хочемо зробити окремі кімнати на 2-3 людини, на сім'ю", - розповідає архітекторка проєкту Варвара Ягнишева.

Більшість з будівельників - самі вимушені переселенці, які досі уяви не мали, як тримати у руках шпатель. "Ця спільна справа допомогло мені бути корисною, легше себе почувати. Я розумію, що наші воїни на фронті воюють, а я - як такий воїн зі шпателем. Воюю тут, роблю корисну справу для українців", - каже волонтерка-переселенка Анастасія.

Переобладнанням старих будівель під житло займається урбаністична платформа, створена на початку війни спеціально для облаштування житла переселенців. Усі роботи волонтери проводять за пожертви благодійників або грантові гроші. В Івано-Франківську зводять вже третій житловий об'єкт, де планують поселити півтори сотні біженців.

"Це ті люди, які зараз мешкають у школі. Сюди ми будемо заселяти людей з дітьми, людей похилого віку, з інвалідністю. Тут 2 поверхи лише, великий перший поверх - його можна буде адаптувати для людей з інвалідністю. У випадку готелю - він далі від центру, тож будемо там поселяти тих, хто працює, мобільних", - розповідає комунікаційниця проєкту Оксана Городівська.

Будівля готелю розрахована на 90 людей - ще один проєкт. Довго стояв пусткою, тож власниця віддала волонтерам будівлю у користування на 4 роки.

Відремонтувати кожен з цих об'єктів коштує понад 200 тисяч євро. Тож окрім переселенців, що допомагають усе приводити до ладу доводиться кликати фахових майстрів. Волонтери навіть познаходили у кімнати побутову техніку та меблі. Справити входини хочуть вже до нового року.

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