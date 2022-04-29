Покинув роботу і вступив до ЗСУ: у війні з Росією загинув працівник посольства США

Покинув роботу і вступив до ЗСУ: у війні з Росією загинув працівник посольства США

У війні проти Росії загинув працівник посольства США, який воював у складі ЗСУ.

Посольство повідомляє, що чоловік працював охоронцем.

Про це йдеться на сторінці установи у Twitter.

"Ми глибоко засмучені через втрату нашого дорогого колеги Володимира, який пішов з посади охоронця посольства, щоб долучитися до лав ЗСУ та захищати Україну. Ми ніколи не забудемо про його доброту, відданість і хоробрість. Наші глибокі співчуття його родині та друзям", — йдеться у повідомленні.

@USEmbKyiv is grieving the loss of our dear colleague Volodymyr, who took leave from his job as an Embassy bodyguard to rejoin the army and defend Ukraine. We will never forget his kind spirit, dedication, and bravery. Our deepest condolences go to his family and friends. pic.twitter.com/KyAB1ISTva — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 28, 2022

Нагадаємо, колишній морський піхотинець армії США Віллі Джозеф Кансел загинув за Україну у війні проти Росії. Чоловік воював спільно з українськими Збройними силами.

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