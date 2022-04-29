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Покинув роботу і вступив до ЗСУ: у війні з Росією загинув працівник посольства США

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Покинув роботу і вступив до ЗСУ: у війні з Росією загинув працівник посольства США

Twitter.com/USEmbassyKyiv

У війні проти Росії загинув працівник посольства США, який воював у складі ЗСУ.

Посольство повідомляє, що чоловік працював охоронцем.

Про це йдеться на сторінці установи у Twitter.

"Ми глибоко засмучені через втрату нашого дорогого колеги Володимира, який пішов з посади охоронця посольства, щоб долучитися до лав ЗСУ та захищати Україну. Ми ніколи не забудемо про його доброту, відданість і хоробрість. Наші глибокі співчуття його родині та друзям", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишній морський піхотинець армії США Віллі Джозеф Кансел загинув за Україну у війні проти Росії. Чоловік воював спільно з українськими Збройними силами.

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