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“Покійник” знайшовся і заговорив: російські окупанти кинули свого командира в бою

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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“Покійник” знайшовся і заговорив: російські окупанти кинули свого командира в бою

Українські бійці взяли в полон російського офіцера, якого пропагандисти оголосили загиблим / Фото: скриншот з відео

Полонений російський лейтенант під впливом пропаганди був переконаний, що воює з "німцями".

Російські пропагандисти з подачі кремлівських генералів оголосили загиблим у бою під час контрнаступу ЗСУ в Запорізькій області старшого лейтенанта окупаційної армії Олексія Мельникова. Як виявилося, окупанти, утікаючи зі своїх позицій, просто покинули свого пораненого командира роти.

Про це свідчить відео, яке опублікував військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

У повідомленні йдеться, що бійці 15-ї бригади НГУ, які просунулись на 1,7 км, захопили в полон російського офіцера живим, хоча й не дуже здоровим. Полоненому надали першу медичну допомогу та допитали його. Зараз він в українському шпиталі, почувається краще. 

Військовий квиток полоненого російського офіцера, якого окупанти кинули на полі бою / © скриншот з відео
Військовий квиток полоненого російського офіцера, якого окупанти кинули на полі бою / Фото: скриншот з відео

Цікаво, що лейтенантові, як і решті окупантів, розповідали, що в Запорізькій області вони воюють з “німцями”. 

“Напевно, в пропагандистських методичках між словами "німці" та "фашисти" вирішили поставити знак рівності. До того ж,  в українців є танки "Леопард", а "лапетногим", як відомо, пояснюють, що українські солдати не можуть управляти німецькою технікою”, - зауважив у коментарі до відео Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, раніше полонений російський солдат розповів, як в одному з військових підрозділів окупанти вбили свого командира та поїхали пити, гуляти та святкувати цю подію.

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Дата публікації
Перегляди
612
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