"Покращення" від окупантів: у Маріуполі черговий комунальний колапс – фото

Мешканці тимчасово окупованого Маріуполя скаржаться на відсутність світла. Так звана окупаційна влада за два роки так і не спромоглася налагодити комунальну сферу у місті.

Про це повідомила Маріупольська міська влада.

Люди скаржаться на постійні відключення електроенергії та ігнорування проблем з боку псевдоадміністрації.

Так, мешканці будинків по вулиці Шевченка вже неодноразово просили усунути аварію. Однак, через те, що у місті працює лише одна аварійна бригада, люди досі в очікуванні.

Така ж проблема й на Морському бульварі. За словами жителів, у них три дні не було світла, приїхала аварійна бригада, але через день світло знов вимкнули.

Маріупольці скаржаться на комунальні проблеми у місті / Фото: Маріупольська міська рада

Маріупольці скаржаться на комунальні проблеми у місті / Фото: Маріупольська міська рада

Маріупольці скаржаться на комунальні проблеми у місті / Фото: Маріупольська міська рада

"Чому в нас постійно немає електрики? Куди дивиться влада крім своєї кишені?" - обурюються маріупольці.

Немає світла й у приміщенні тепломережі на вулиці Купріна. У приміщенні працює генератор, але лише кілька годин. Маріупольці пишуть, що вони займають чергу, а потім не можуть отримати послуги, бо генератор вимикають.

"У РЕК постійно короткі дні. Влада у місті є? Коли хтось організовує роботу комунальних служб", - пишуть люди.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти перейменували вулицю Азовстальську.

Читайте також провідні новини дня: