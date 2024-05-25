"Покращення" від окупантів: у Маріуполі черговий комунальний колапс – фото

Маріупольці скаржаться на бездіяльність окупаційної влади.
Мешканці тимчасово окупованого Маріуполя скаржаться на відсутність світла. Так звана окупаційна влада за два роки так і не спромоглася налагодити комунальну сферу у місті.
Про це повідомила Маріупольська міська влада.
Люди скаржаться на постійні відключення електроенергії та ігнорування проблем з боку псевдоадміністрації.
Так, мешканці будинків по вулиці Шевченка вже неодноразово просили усунути аварію. Однак, через те, що у місті працює лише одна аварійна бригада, люди досі в очікуванні.
Така ж проблема й на Морському бульварі. За словами жителів, у них три дні не було світла, приїхала аварійна бригада, але через день світло знов вимкнули.
"Чому в нас постійно немає електрики? Куди дивиться влада крім своєї кишені?" - обурюються маріупольці.
Немає світла й у приміщенні тепломережі на вулиці Купріна. У приміщенні працює генератор, але лише кілька годин. Маріупольці пишуть, що вони займають чергу, а потім не можуть отримати послуги, бо генератор вимикають.
"У РЕК постійно короткі дні. Влада у місті є? Коли хтось організовує роботу комунальних служб", - пишуть люди.
Нагадаємо, у Маріуполі окупанти перейменували вулицю Азовстальську.
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