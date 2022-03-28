Відшкодують все: радник Зеленського заявив, що РФ після війни десятиріччями сплачуватиме Україні контрибуції та репарації

РФ отримає від України не один позов до суду про відшкодування матеріальних збитків.

Росія, яка цинічно напала на Україну в ніч проти 24 лютого, після закінчення війни буде сплачувати Україні контрибуції і репарації протягом десятиріч. Водночас заарештованих коштів РФ може не вистачити для повної відбудови України.

Про це заявив радник президента України Олег Устенко під час Всеукраїнського телемарафону, який транслюється і на 1+1.

"Зрозуміло, що заарештованих коштів, які є у Росії, може не вистачити для повної нашої відбудови. Плюс будуть додаткові позови до Російської Федерації. Тут вступають в силу контрибуції і репарації, які за рішенням міжнародного суду Росією будуть виплачуватися, але це буде відбуватися протягом тривалого періоду часу. Чому тривалого періоду часу? Бо російська економіка навряд чи вийде з цієї кризи, в якій вона перебуває, протягом декількох десятиріч. Тут є питання, яким чином це буде відбуватися. Але якщо ви згадаєте повоєнну Німеччину, то після Другої світової війни вони також сплачували репарації і контрибуції протягом декількох десятиріч", - сказав він.

Також Устенко додав, що Росія отримає від України не один позов до суду щодо відшкодування матеріальних збитків. За його словами, агресор має повністю покрити не лише ті збитки, які є з точки зору матеріальних збитків.

"Вони мають повністю покрити не лише ті збитки, які є з точки зору матеріальних збитків. Є додаткові збитки, і ми очікуємо мільярдні позови до Російської Федерації з боку і окремих підприємців, які будуть сформовані в один великий пул, і від нашого населення, - додав радник президента Володимира Зеленського.

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