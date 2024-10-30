Покровськ блокуватимуть не повністю: начальник МВА пояснив свої слова

Блокуватимуть не весь Покровськ, а лише окремі райони. Це пов'язано із підготовкою міста до оборони.

У Покровську заблокують певні ділянки, а не все місто.

Про це в ефірі "Суспільного" заявив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, уточнивши свої попередні слова.

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Він пояснив, що це блокування пов'язано із підготовкою міста до оборони.

"Фортифікаційні споруди будуються у Покровську, і вже ми заходимо у місто, і певні ділянки міста будуть блокуватись, тому просимо виїжджайте з цих ділянок, а не в'їзд-виїзд з міста", – каже очільник МВА.

За його словами, наразі в місті вже побудовано декілька ешелонів, якими частково будуть перекриті вулиці та мікрорайони Покровська.

Добряк запевнив, що ешелонована оборона Покровської громади зводиться з 2022 року.

За його даними, наразі у Покровську лишаються 11 900 людей, зокрема 55 дітей. Темпи евакуації сповільнилися, проте потроху люди виїжджають.

"На 80% знищена інфраструктура. Електропостачання в Покровську є у 60%, його немає в шести населених пунктах та місті Родинському. Поранених вивозять у Добропілля, в нас працюють сімейні лікарі і міська лікарня. В місті 325 свердловин, з них є 9 точок питної води безкоштовної. Також комунальне підприємство розвозить воду, й два тижні UNISEF допомагає розвозити воду", – розповідає голова МВА.

Також він додав, що російські окупанти вже перебувають за 6,7 км від однієї з околиць Покровська.

Раніше британський експерт заявив, що рсійські окупанти не наступатимуть на Покровськ в Донецькій області до весни, але спробують оточити місто.

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