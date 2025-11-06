ТСН у соціальних мережах

Покровськ і Мирноград: експерт повідомив, чому на ці міста Путін ладен кинути все

Захоплення Покровська і Мирнограда — це політична ціль Путіна.

Олена Капнік
Покровськ.

Покровськ. / © Associated Press

Російська влада не пошкодує жодних сил, щоб захопити Покровськ і Мирноград у Донецькій області. Зараз саме на цій ділянці фронту найвища концентрація українських військ та окупантів.

Про розповів керівник військових програм Центру глобалістики “Стратегія ХХI” Павло Лакійчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За оцінкою експерта, зараз у районі Покровська та Мирнограда склалася вкрай складна й неоднозначна ситуація: росіяни продовжують спроби проникнення до міста малими штурмовими групами. Навколо Покровсько-Мирноградської агломерації рівень концентрації дронів у п’ять разів вищий, ніж на інших гарячих точках фронту.

Лакійчук наголошує, що зараз росіяни нав’язують ЗСУ свою тактику. Успіх її застосування багато в чому залежить від того, хто буде краще обізнаний із ситуацією на полі бою.

“Тактика (росіян - РЕд.) передбачає ведення бою невеликими, але добре скоординованими групами зі щільною взаємодією між підрозділами. Від того, хто буде більш обізнаний із ситуацією на полі бою, залежить значною мірою результат”, - висловився експерт.

Лакійчук переконаний, що результат битви за Покровськ і Мирноград для диктатора Володимира Путіна - вже більш політичне. Своєю чергою, для начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова виграш або програш у цій битві може стати питанням виживання.

“Покровсько-Мирноградська агломерація — це зараз політична мета Путіна. Це питання і виживання Герасимова, який обіцяв диктатору захоплення Покровська, оточення Покровська, але нічого з цього досі не сталося. Тому Герасимов буде кидати на Покровськ усі можливі сили й намагатиметься водночас розтягнути нашу оборону, позбавити нас оперативних резервів, які могли б переломити ситуацію на цій, ключовій, ділянці фронту”, - впевнений Лакійчук.

Експерт зазначає, що нинішня ситуація у Покровську дуже нагадує ситуацію на Куп’янському напрямку в Харківській області. Однак на останньому, за його словами, ситуація все ж не настільки важка.

Нагадаємо, військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив, що в Покровську тривають міські бої. За останній тиждень українським захисникам вдалося посунути ворога з околиць Гришиного, а також у районі Родинського. Натомість у Покровську ситуація залишається стабільно важкою. Зараз триває зачистка західної та північної частини міста.

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що наступна ціль армії РФ на Донеччині - Костянтинівка. Це місто росіяни можуть атакувати з трьох напрямків

