Покровськ і Мирноград третій місяць перебувають в умовах оперативного оточення — військовий оглядач

Оборона Покровська та Мирнограда на Донеччині триває, однак агломерація вже третій місяць перебуває в умовах оперативного оточення. Повного оточення українських сил у класичному розумінні наразі немає.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников у дописі в соціальних мережах.

За його словами, фланги агломерації залишаються вразливими, а логістичне забезпечення підрозділів Сил оборони вже тривалий час здійснюється переважно за допомогою наземних роботизованих комплексів та безпілотників. Така схема, як зазначає оглядач, застосовується ще з початку осені.

Мирошников також повідомляє, що російські війська постійно використовують тактику малих груп, намагаючись проникати як безпосередньо в райони української оборони, так і в обхід опорних позицій.

Ключовими населеними пунктами, від яких залежить подальший розвиток ситуації, оглядач називає Родинське, Червоний Лиман та Гришине. Водночас він зазначає, що ситуація в Родинському залишається складною, особливо у східній частині міста та на південь від нього, а Червоний Лиман, за його словами, не перебуває під повним контролем Сил оборони України.

Оглядач додає, що українські військові, які обороняють агломерацію, тривалий час діють у складних умовах, однак продовжують виконувати поставлені завдання. Він також звертає увагу, що нинішній характер бойових дій відрізняється від попередніх оборонних операцій на Донеччині.

За словами Мирошникова, бої за Покровськ і Мирноград тривають і надалі.

Нагадаємо, Віктор Муженко дав несподіване пояснення, чому так важлива оборона Покровська. За його словами, утримання двох ключових міст на Покровському напрямку, які намагається захопити Росія, мало велике значення під час переговорів із західними партнерами.