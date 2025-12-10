Покровськ майже під контролем Росії: експерт попередив про ризики для фронту

Покровськ / © Associated Press

Російська загарбницька армія повністю або частково тримає контроль над трьома четвертими Покровська. Найближче до міста окупанти стрімко наблизились у вересні-жовтні 2024 року, з чого слід рахувати початок оборони.

Про це повідомив колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак в ефірі Радіо NV.

Ступак зазначив, що українських військових вже немає у тих місцях, які, за даними моніторингового проєкту DeepState, слід вважати сірою зоною. Натомість там фіксується присутність російських окупантів.

«Можливо три четвертих міста, навіть може більше, знаходиться або під повним контролем російської армії, або під частковим,» — відзначив експерт.

Росіяни поступово заводять туди техніку та людей, накопичуючись у місті. За словами Ступака, там є багато локацій, де можна ховати важку техніку, починаючи від гаражних кооперативів, закінчуючи великими промисловими об’єктами, шахтами та кар’єрами.

Також експерт звернув увагу на повідомлення про оточення міста Мирноград.

«Так, у сірій зоні, але це кільце вже показано, воно вже замкнулося. Так, це ще не повне замикання у класичному розумінні, але, у будь-якому випадку, наші хлопці та дівчата там знаходяться,» — повідомив Ступак.

Оточення Костянтинівки та «м’ясорубка 2.0»

Експерт вважає, що ситуація схожа на те, що у попередні періоди відбувалось довкола Вугледара, і зараз ворог намагається взяти Костянтинівку в оточення.

Зараз оточення міста Костянтинівки реалізоване приблизно на 50%. Ступак припускає, що, якщо російським військам вдасться захопити Покровськ і всю ту агломерацію, то вони вивільнять значущу кількість своїх сил.

«Які перекинуть знову на Констянтинівку, і почнеться м’ясорубка 2.0… і можливо тоді просування будуть більшими,» — прогнозує Ступак.

Експерт не згоден з твердженнями представників адміністрації президента США Дональда Трампа, що в України нібито немає козирів, бо вона відступає. Ступак наголосив, що Сили оборони вже 15 місяців тримають оборону проти такої величезної навали російських військ.

Водночас він погоджується з порівняннями від західної преси, що російські окупанти просуваються зі швидкістю равлика. Для прикладу, від окупованого Донецька у напрямку Покровська за останні чотири роки російські загарбники проходили умовно по 10 кілометрів щороку.

Нагадаємо, раніше головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи продовжують утримувати північну частину міста Покровська на Донеччині.